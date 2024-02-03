السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يا ترى نجيب مستلزمات رمضان ولا نستنى؟.. استشارى أسرى تُجيب

مستلزمات رمضان
مستلزمات رمضان

أجابت الدكتورة إيمان محمود أستاذ إدارة المنزل ومؤسسات الأسرة بجامعة المنوفية، على سؤال "نجيب مستلزمات رمضان ولا نستنى؟"، وكيفية إدارة الأسرة ميزانية المنزل في ظل التضخم.

وقالت، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور"، إن الرهان الأكبر هو الوعي الحقيقي للأسر، والتعامل مع هذه الأزمة بشكل تكاملي، بين الحكومة والأسرة، وللحكومة دور واضح في التحقق السعري.

وأشارت إلى أن بعض السلع في السوق المحلي، تحمل أكثر من سعر، في ظل التغيرات المختلفة والمتتالية، موضحة أن الأسر تمتلك موارد بشرية ومادية، وفي ظل المشكلات الاقتصادية هناك تعدد للاحتياجات ونسب الدخل، مما يستدعي ترتيب الأولويات.

وأضافت: "يجب ترتيب الأولويات بالمهم والأهم، ويجب أن يكون هناك ثقافة غذائية صحيحة، بشكل صحي وموفر ماديًا.. سيدة المنزل عليها دور كبير في التحايل على الموارد التي تمتلكها ويجب تقليل الاستهلاك كنوع من أنواع الحلول".

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