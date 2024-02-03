بعد "حالة خاصة".. استشاري نفسي: تسليط الضوء على التوحد رفع الروح المعنوية للمرضى

واصل مسلسل حالة خاصة والذي عُرض على منصة watch it الرقمية، تصدر الترند، بعد مرور أيام من عرض الحلقة العاشرة والأخيرة، حيث حقق نجاح كبير ومهم في الوطن العربي بأكمله، ونوضح في السطور التالية ما أبرز التأثيرات التي تركها المسلسل.

ومن جانبه قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن تناول الأعمال الفنية لموضوعات نفسية تخص شريحة كبيرة كن المجتمع وتبرز مدى نجاح الذي حققه هؤلاء الأشخاص في الحياه يكون بمثابة داعم قوي واساسي لهؤلاء المرضى، فتلك الأعمال الفنية تعتبر بمثابة طوق نجاة لهؤلاء للمرضى ويساعدهم في اتخاذ خطوات ضخمة وكبيرة في حياتهم العملية والمهنية.

وأوضح دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن التوحد هو اضطراب طيف عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي، كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك، ويُشير مصطلح "الطيف" في عبارة اضطراب طيف التوحد إلى مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات الشدة.

وتابع استشاري الطب النفسي، أن توفير أعمال تسلط الضوء على هذا المرض سيساهم بشكل كبير في القضاء على حالة التوتر والقلق الناتج عن مشاكل التوحد، مؤكدا على ضرورة تنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية المرتبطة، لذا يجب الحرص على تناول الموضوعات المتعلقة بموضوعات المرضي النفسية لأنه سيتلقوا تلك الأمور من خلال الأعمال الفنية بشكل أفضل وهو ما سيزيد من فرص تقبلهم للأمور.

وأشار إلى أن الأعمال الفنية التي تنتجها الشركة المتحدة مؤخرًا تلعب على هذا الأمر ومعالجة المشكلات الصحية النفسية وهو أمر في غاية الأهمية.