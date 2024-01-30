استشاري نفسي يكشف مخاطر ملازمة شعور الخوف للإنسان

قال د.أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، عضو الجمعية العالمية للصحة النفسية، إن بعض الشخصيات تشعر بالخوف الشديد، وهذا الشعور المتلازم للشخص بشكل غير طبيعي يجعل صحابه بلا نعمة يشعر بها، بلا هدف في الحياة، معبرًا:"الذي يخاف لا يأمن، وهذا الشعور نتيجة عدم الاستقرار".

نعمة الأمن النفسي

أضاف هارون، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “DMC”، أن نعمة الأمن مقدمة على باقي النعم، لهذا قال الله سبحانه وتعالى “اجعل هذا البلد آمنًا وأرزق أهله من الثمرات”.

وأضاف أن عدم الشعور بالأمن النفسي يؤدي إلى عدم الشعور بنعمة العافية، فالعافية ستزول من الشخص المضطرب الخائف.

الوسواس القهري

أكد أن مريض الفصام لديه فكرة مطمئن تمامًا إلى صحتها، بالرغم من توافر الأدلة المنافية لفكره إلا أنه مطمئن لفكرته، وهذا عكس مريض الوسواس القهري، حيث إن الوسواس القهري عبارة عن فكرة يعلم الشخص تمامًا عدم منطقيتها إلا أنه لا يستطيع التخلص منها، لذا مريض الوسواس القهري يعيش ألمًا نفسيًا أصعب من مريض الفصام.