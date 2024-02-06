أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري من 30 يناير إلى 5 فبراير

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٣١ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٣٠ يناير وحتى ٥ فبراير الجاري.

وخلال هذا الاسبوع، اطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قافلة بيطرية مجانية لخدمة ودعم المربين في منطقة ابو النمرس البيطرية، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية علي أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 5471 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحصين 29 الف و998 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، قافلة زراعية بمركز طوخ، لنقل أهم العمليات الزراعية التي تجرى على محصول الطماطم في هذه الفترة وكيفية تجهيز الأرض لزراعة الطماطم العروة القادمة واهم الأصناف والهجن العالية الإنتاجية والمتحملة لدرجات الحرارة المنخفضة والمعدلات السمادية، كما تم الحديث عن أهم الأمراض والحشرات التي تصيب المحصول وكيفية مكافحتها.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على زراعات القمح والحقول الإرشادية بمركز الباجور، كما تم ازالة عدد (62) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، والمرور على عدد (38) محل اعلاف، و(43) مركز تجميع البان، و(4) مصانع، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية، لمناقشة عدد من الملفات على رأسها القمح، وعمليات صرف الأسمدة، كما تم إطلاق قافلة إرشادية وبيطرية وعقد ندوة ارشادية حول اهم الامراض التي تصيب محصول القمح، وكيفية ترشيد استهلاك الاسمدة والمبيدات له وذلك تزامنا مع القافلة البيطرية المجانية المقامة بقرية ابو داود مركز تمى الامديد، كما أعلنت مديرية الطب البيطري الانتهاء من تحصين 15 الف و734 راس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام.

قافلة بيطرية مجانية



فيما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع جامعة الزقازيق قافلة بيطرية مجانية بمركز منيا القمح، حيث تم رش ( ٣٥٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٢٥٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، كما شنت المديرية 15 حملة تم المرور فيها على عدد 45 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط 85 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبدهة ودواجن مفروم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 43 ألف و985 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور لمتابعة الزراعات الشتوية بجنوب بورسعيد، كذلك تم متابعة الحقول الإرشادية لمحصول الكانولا، كما تم عقد ندوة إرشادية حول محصول القمح، وقامت لجنة المكافحة بفحص أشجار النخيل تجنبًا للإصابة بسوسة النخيل الحمراء، كما تم عقد الاجتماع الشهري لمديري الإدارات لمناقشة استعدادات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، كما تم وضع ضوابط سير العمل بالمديرية خلال الفترة القادمة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات وخاصة زراعات القمح ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية، كذلك تم المرور على زراعات البطاطس المقامة على الري بالتنقيط، باعتبارها أحد نظم الري الحديث، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة خطة العمل الاسبوعية وعرض اهم الانجازات التي تم تحقيقها وما يواجه تنفيذ الأعمال من صعوبات للعمل على تذليلها، كما تم المرور على المزارع بوادي طور سيناء ووادي ميعر ومتابعة الزراعة لدى بعض المزارعين والتأكد من تطبيقهم للممارسات الزراعية السليمة وخاصة لمحصولي القمح والشعير،.كما تم ايضا متابعة الزراعات بالوحدة البستانية ووحدة انتاج الزهور ونباتات الزينة.

وخلال هذا الاسبوع أيضا اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، ازالة عدد (7) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الطب البيطري، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية وخدمة مربي الماشية بمراكز المحافظة،.كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، قافلة بيطرية مجانية بمركز الواسطي بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية، وقد تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٧٢ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٠٢ وعلاج الطفيليات والتجريع لعدد ٢٤١ حالة وتم عمل ٣ عمليات جراحية وتم تحصين عدد ٨١ حيوان بالتحصينات الغير سيادية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على زراعات القمح والبنجر والفول بمركز ابوتيج، وتم التنبيه على المزارعين باتباع كافة التعليمات والتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة خاصة في هذه المرحلة من عمر النباتات.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة