وزارة الزراعة تعلن عن 8 توصيات لمزارعي القمح خلال يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

محصول القمح فى الأراضي الجيرية

1- الأراضي الجيرية يجب الاهتمام بالري وأن يكون على فترات متقاربة مع إضافة جرعة السماد الأخيرة في زراعات الميعاد المناسب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

2- تروى الأراضي الرملية بالرش ويراعى الري على فترات متقاربة كل أسبوع مع إضافة جرعة السماد الموصي بها مع الري والانتهاء من إضافة السماد حتى قبل طرد السنابل.

3- إضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى بالرش على نباتات القمح في الصباح الباكر أو قبل الغروب، وذلك قبل طرد السنابل أي بعد شهرين من الزراعة.

4- تقلع الحشائش باليد في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب إذا كانت بسيطة وخاصة الزمير، حيث يطرد قبل القمح ويسهل تميزه واقتلاعه.

محصول القمح فى الأراضى الجديدة

1- يراعى الاهتمام بالري وخاصة في فترة حمل السنابل وأن يكون الرى على الحامي مع عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

2- يجب الانتهاء من إضافة الجرعة الأخيرة من السماد قبل طرد السنابل وعدم إضافة السماد بعد طرد السنابل.

3- الحشائش تقلع باليد ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.

الأمراض

1- يصاب القمح بعدة أمراض فطرية منها التفحم السائب والبياض الدقيقي، أما أهم الأمراض الفطرية التي يصاب بها نبات القمح فهي أصداء القمح الثلاثة، التي تختلف فيما بينها في نوع الفطر المسبب لكل مرض وموقع وشكل ولون الإصابة على النبات، واسم كل منها تبعا لذلك، كما تختلف الظروف المناخية المناسبة لظهور وانتشار كل مرض منها، والأصداء الثلاثة التي تصيب نبات القمح هي الصدأ الأصفر (الصدأ المخطط)، صدأ الورقة (الصدأ البرتقالي) والصدأ الأسود (صدأ الساق).