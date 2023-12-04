"الزراعة" تصدر نشرة بالمعاملات الزراعية للقمح خلال ديسمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي القمح مراعاتها خلال شهر ديسمبر تمثلت هذه التوصيات في:

الأراضي الجديدة

الأسمدة النيتروجينية:

نظرا لطبيعة الأراضي الجديدة وقلة خصوبتها وعدم احتفاظها بالعناصر الغذائية فإنها تحتاج لمعدلات مرتفعة نسبيا من الأسمدة ويضاف السماد قبل الري مباشر بالمعدلات الآتية:

أ. الأراضي الجيرية

100 كجم نيتروجين بما يعادل 300 كجم نترات نشادر 33.5% أزوت أو 480 كجم سلفات سلفات نشادر 20.6 أزوت ولا يوصى باستعمال سماد اليوريا في الأراضي الجديدة.

ب. الأراضي الرملية تحت نظام الري بالرش:

120 كجم/نيتروجين بما يعادل (360 كجم نترات نشادر 33.5 أزوت أو 580 كجم سلفات نشادر 20.6 أزوت)

يقسم السماد من 9-10 دفعات متساوية ويضاف قبل الرى مباشرة بعد اكتمال الإنبات وحتى طرد السنابل.

ج. العناصر الصغرى:

ينصح بإضافة العناصر الصغرى مرتين بعد 25 يوم من الزراعة والثانية قبل طرد السنابل بعد حوالي 60 يوم:

يتم عمل خليط بنسب متساوية من الحديد والزنك والمنجنيز المخلبية بمقدار 100 جم من كل مركب بنسب (1:1:1) ويذاب الخليط في 200 لتر ماء/فدان باستخدام رشاشة ظهرية أو 300 لتر ماء/فدان في حالة استخدام موتور الرش.

يراعى أن يكون الرش فى الصباح الباكر او قبيل المغرب وذلك بعد الرى بثلاث أيام فى حالة الأراضي التي تروى بالغمر ويوم واحد في الأراضي التي تروى بالرش.

الري:

أهم المعاملات خلال شهر ديسمبر لان الأراضي الجديدة يتم ريها على فترات متقاربة

أ. الأراضي الرملية: يروى القمح على فترات من 4-5 أيام ويتحدد عدد الريات وزمن الرية الواحدة حسب عمر النبات والظروف الجوية.

ب. الأراضي الجيرية: تروى بالغمر ويحتاج فيها القمح الى 7 ريات مع مراعاة عدم الري في حالة هبوب الرياح.

الأراضي القديمة

الأسمدة النيتروجينية:

يضاف السماد الأزوتى قبل الري مباشرة بالمعدلات الآتية:

75 كجم نيتروجين وهو يعادل 163 كجم يوريا 46% أو 224 كجم نترات نشادر 33.5% أو364 كجم سلفات نشادر 20.6% أو 484 كجم نترات جير 15.5% أزوت.

* يقسم السماد الى 3 جرعات الأولى 20% وتضاف قبل ريه الزراعة مباشر والثانية قبل ريه المحاياة أي بعد حوالى 21 يوم من الزراعة والثالثة مع الرية الثالثة.

التسميد الآزوتى بغاز الأمونيا:

يتم إضافتها مرة واحدة حقنا في التربة وقبل الزراعة بحوالي أربعة أيام.

الري:

أهم المعاملات خلال شهر ديسمبر ويحتاج فدان القمح من 4-5 ريات في الوجه البحري ومن 5-6 ريات في الوجه القبلي بالإضافة إلى ريه الزراعة. تكون ريه المحاياة بعد 21 يوم من ريه الزراعة

** ملحوظة يكون الري على الحامي

مكافحة الحشائش:

أفضل طريقة لمقاومة الحشائش هي الطرق الزراعية بإتباع دورة زراعية مناسبة ويفضل إتباع طريقة الزراعة حراتى في الأراضي الموبوءة بالحشائش. كما يفضل الزراعة بالتسطير لسهولة تنقية الحشائش بين السطور.

كما يفضل الطرق الميكانيكية وهي اقتلاع الحشائش باليد والعزيق وتجرى النقاوة اليدوية مرتين الأولى بعد 30 يوم والثانية بعد 45 يوم من الزراعة.

الطرق الكيماوية:

أما إذا كانت الحشائش كثيرة فلابد من مقاومتها بالمبيدات الموصي بها وتتوقف الجرعة وميعاد الرش على حسب نوع المبيد المتوفر لدينا من مبيدات الحشائش العريضة وهي

جرانستار75% بمعدل 8جم /فدان بعد اكتمال إنبات القمح (15 -20يوم من الزراعة).

سينال10% بمعدل 40سم3/فدان قبل ريه المحاياة بيوم واحد

دربى 17.5% بمعدل 30سم3/فدان رشا في خلال 20-30 يوم من الزراعة

هارمونى 75% بمعدل 24 جرام للفدان في خلال20-30 يوم من الزراعة

ايكوبارت 2% بمعدل 1/4 لتر /للفدان خلال 20-30 من الزراعة

ولا بد من الرش في الميعاد الموصي به وان تكون الأرض بها نسبة من الرطوبة حتى نحصل على الفائدة المرجوة من الرش

الحشائش الرفيعة النجيلية خاصة الزمير إذا ظهرت في حقول القمح فلابد من مقاومتها بالمبيدات الآتية:

توبيك 15% بمعدل 140جرام /للفدان خلال شهر بعد ريه المحاياة

بوما سوبر 7.5% بمعدل 1/2 لتر/للفدان خلال 20-30 يوم من الزراعة

ايلوكسان 36% بمعدل 1 لتر /للفدان خلال 20-30 من الزراعة

وبالنسبة لمكافحة الحشائش الحولية (عريضة ورفيعة الأوراق) فيتم مقاومتها بالمبيدات الآتية:

بانتر 55% بمعدل 600سم3/للفدان خلال 20-30 يوم من الزراعة

سوات 50% بمعدل 1.25 لتر /للفدان خلال 20-30 يوم من الزراعة

تيورنكس 50% بمعدل 1.5 لتر /للفدان خلال 20-30 يوم من الزراعة

ملحوظة: لا بد من تواجد نسبة من الرطوبة في الأرض ويستخدم الرشاشات الظهرية فى المكافحة ويتم الرش بعد تطاير الندى ويتوقف الرى او الرش عند ارتفاع الحرارة وهبوب الرياح