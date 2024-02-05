الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف والذرة الصفراء والفول الصويا اليوم الاثنين في الأسواق

الأعلاف
الأعلاف

شهدت أسعار الاعلاف استقرارا اليوم الاثنن استقرار في الأسواق حيث بلغ سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 19500 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 19500 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 19500 جنيه، وبلغ سعر سعر طن الذرة “تركى”: 17600 جنيه.

أسعار الذرة اليوم 

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2850 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الشامية: 2800 جنيه، وسجل سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 18300جنيه، وسجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 44000 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا محلى 44%: 37000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلى: 38000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا مستورد:37500 جنيه.

أسعار الصويا اليوم 

وبلغ سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 38600 جنيه ارضه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات ”  محلى ”: 37800جنيه ” ارضه ”، وبلغ سعر صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 23000 جنيه ” ارضه ”، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 29000 جنيه ” ارضه ”.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم 2-4-2024

"منتجى الدواجن": ارتفاع أسعار الأعلاف يؤثر على الأسواق

وسجل سعر طن كسب عباد +36%:23000 جنيه، فيما سجل سعر جيلوتين ” مستورد ”: 46000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى: 13700جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين ” محلى”: 47000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة:11150 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سجل سعر حمل تبن القمح   650  جنيه.

سجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن ، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 20800 جنيه.

الذرة الأعلاف سعر طن كسب عباد أسعار الصويا اليوم سعر أردب الذرة أسعار الذرة

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