محمود مسلم: يجب الاعتياد على العبث الإسرائيلى مع تراجع تحقيق أهدافهم بغزة

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الموقف الإسرائيلي لا بد أن نعتاد على العبث الموجود فيه خاصة مع تراجع فرص تحقيق أهدافهم في الحرب على غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في كل مرة يشتبك الطرف الإسرائيلي مع إحدي بالمنطقة وعلى رأسهم مصر، والخارجية المصرية ردت على التصريحات الإسرائيلية حول التهجير وممر فيلادلفيا.

رد ضياء رشوان على التصريحات الإسرائيلية

وأكد أن الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستخبارات رد على مزاعم إسرائيل حول غلق معبر رفح، وممر فيلادلفيا، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور تضر بعملية السلام، وأن العبث والتصريحات المتطرفة الإسرائيلية لا تحتمل.

وتابع، أنه في ظل الصمت الدولي الرهيب يوجد جهود مصرية حثيثة سواء في المساعدات أو الضغط على القوى الإقليمية لوقف إطلاق النار بغزة.