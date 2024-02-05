الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العفو الدولية: إسرائيل أطلقت "موجة وحشية" من العنف ضد الفلسطينيين

الضفة الغربية
الضفة الغربية

قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إن إسرائيل أطلقت "موجة وحشية" من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت فيها عمليات قتل غير مشروعة".

جاء ذلك في بيان للمنظمة بعنوان “ارتفاع صادم في استخدام القوة المميتة غير القانونية من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

وقالت المنظمة إن "القوات الإسرائيلية أطلقت خلال الأربعة أشهر الماضية موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات قتل غير مشروعة".

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وأوضحت أن إسرائيل استخدمت “قوة مميتة غير ضرورية” أثناء احتجاجات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، خلال الفترة الماضية.

وذكر بيان المنظمة أن “القوات الإسرائيلية أعاقت تقديم المساعدة الطبية لمصابين في الضفة الغربية، وهاجمت من يحاولون مساعدتهم، بما في ذلك المسعفون”.

أعمال العنف في الضفة الغربية ​رام الله العفو الدولية الضفة الغربية المحتلة الاحتلال

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