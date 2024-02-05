باحث سياسي: نتنياهو فقد المصداقية داخل إسرائيل.. والوقت ليس في صالحه

قال مراد حرفوش، كاتب وباحث سياسي، إن جزء من الخلاف فيما يتعلق باليوم الثاني للحرب في غزة، يؤكد على عمق الخلاف السياسي الإسرائيلي فيما يتعلق بقدرة الجيش على تحقيق ذلك.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا دخلنا الشهر الخامس ومازالت الأهداف الإسرائيلية التي فشلوا في تحقيق هدف واحد منها وأصبحت هذه الأهداف لا تنطلي على الشعب الإسرائيلي.

جيش الاحتلال يتكبد خسائر كبيرة

وتابع، أنه يومًا بعد آخر مازالت هذه الأهداف لا يستطيع جيش الإحتلال تحقيقها وإنما يتكبد الجيش خسائر كبيرة، كما أن الفجوة بين نتنياهو تتسع وبين المواطن الإسرائيلي والذي فقد المصداقية والثقة كما أن هذه المصداقية ضربت الجيش أيضًا.

وأكد أن الوقت ليس من صالح نتنياهو وليس من صالح استمرار هذه الحرب وكل المؤشرات تؤدي لذلك وحتى الشارع الإسرائيلي الدائرة تضييق على نتنياهو لأنه يدرك أن أهدافه لا يمكن تحقيقها.