واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 1317 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وجاءت المضبوطات كالتالي: (58 طن سلع تموينية - 86 ألف لتر مواد بترولية – 10 آلاف عبوة سجائر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.