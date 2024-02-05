مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لأسر الشهداء (صور)

نظمت مديرية أمن القاهرة احتفالية لأسر الشهداء تضمنت العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية وفقرات فنية وغنائية، في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديرًا وعرفانًا بما قدمه ذووهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

وخلال الاحتفالية تم تكريم المتفوقين دراسيًا من أبناء الشهداء كما تم تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التي تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان.

ومن جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الاحتفالية التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.