الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

1752 مخالفة مرورية وتنفيذ 182 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها  بشتى صورها لمكافحة الجريمة وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على مختلف المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

 - في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضية تهريب نقد

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1752) مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط (24) قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (182) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضية تزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمن المنافذ وزارة الداخلية مكافحة جرائم تهريب البضائع المخالفات المرورية الامن العام

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