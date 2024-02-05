القبض على سيدة بتهمة تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى سوهاج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، ترويج سيدة مقيمة في سوهاج، على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للزواج من الأجنبيات الموجودات بالبلاد وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة سوهاج أول، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.