الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على سيدة بتهمة تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى سوهاج

القبض على سيدة
القبض على سيدة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، ترويج سيدة مقيمة في سوهاج، على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للزواج من الأجنبيات الموجودات بالبلاد وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة سوهاج أول، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لحماية الآداب سوهاج فيس بوك الاعمال المنافية للآداب

مواد متعلقة

إحالة تشكيل من 3 سيدات تخصصن فى الأعمال المنافية للآداب للجنايات

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟