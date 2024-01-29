إحالة تشكيل من 3 سيدات تخصصن فى الأعمال المنافية للآداب للجنايات

قررت جهات التحقيق بأكتوبر، إحالة 3 سيدات لمحكمة الجنايات على خلفية اتهامهن بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الأعمال المنافية للآداب والسرقة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمات الثلاثة وشخص آخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، وآخرين مجهولين سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم "محمد ب"، "سيف ب" و"محمد ب"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفت الأولى والثانية والثالثة إلى حيث يقطن المجنى عليهم تحت سدول الليل نفاذا لمخطط أعدوه بإيهامهم بقضاء سهرة حمراء معهم.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمة الثانية، قامت بمغافلة الضحايا وسهلت دخول باقى المتهمين إلى المكان، وما أن ظفروا بهم قام المتهم- الذي انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ بإشهار سلاح أبيض تالى الوصف مهددا إياهم به فحاولوا مقاومته والإمساك به فقام بالتعدى عليهم ضربا فترك تعديه إثر جروح لديهم مما أوقع الرعب في قلوبهم مفضيا إلى القضاء على مقاومتهم وحملهم على مغادرة المكان تحت وطأة ذلك الإكراه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وإتمام جريمتهم.