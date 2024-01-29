إحالة المتهم بسرقة قطع غيار سيارات في النزهة للجنح

أحالت الجهات المختصة بالنزهة عاطل لمحكمة الجنح ؛ لاتهامه بسرقة قطع غيار السيارات في منطقة النزهة.

وذكر قرار الإحالة، أن المتهم اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة قطع غيار السيارات الخارجية والعلامات الخاصة بالسيارات بذات الأسلوب.

وأقرَّ بارتكابه واقعتي سرقة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله عامل "سيئ النية"، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة النزهة من ضبط عاطل أثناء محاولته سرقة قطع سيارات بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.