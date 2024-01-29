الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بسرقة قطع غيار سيارات في النزهة للجنح

متهم
متهم

أحالت الجهات المختصة  بالنزهة عاطل لمحكمة الجنح ؛ لاتهامه بسرقة قطع غيار السيارات في منطقة النزهة.

وذكر قرار الإحالة، أن المتهم اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة قطع غيار السيارات الخارجية والعلامات الخاصة بالسيارات بذات الأسلوب.

وأقرَّ بارتكابه واقعتي سرقة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله عامل "سيئ النية"، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة النزهة من ضبط عاطل أثناء محاولته سرقة قطع سيارات بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

سرقة السيارات النزهة الجهات المختصة عاطل محكمة الجنح قطع غيار السيارات

مواد متعلقة

بعد إصابته بالعمى.. سيدة تخلع زوجها: عايشة في جحيم

حبس 3 يروجون المواد المخدرة في السلام

إحالة متهم بحيازة 13 كيلو حشيش في الشروق للجنايات

حجز "متحرش السلام" على ذمة التحريات

السجن المؤبد والمشدد للمتهمين بقتل "سائق الأميرية"

بعد قليل.. محاكمة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

اليوم.. محاكمة المتهمين بالاتجار في المنشطات بالقاهرة

الحالة المرورية اليوم الإثنين.. تكدس على أغلبية محاور القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل