الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد إصابته بالعمى.. سيدة تخلع زوجها: عايشة في جحيم

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"منذ إصابته بالعمي وأنا أعيش معه أسوأ حياة ولن أجد ملجأ لإنقاذي منه سوى  محكمة الأسرة" بهذه الكلمات بدأت "علا. م" حديثها أثناء تحريرها دعوى قضائية بمحكمة الأسرة بزنانيري تطالب فيها بخلع زوجها.


وقالت الزوجة في دعواها: كنت أعيش حياة مستقرة أول سنوات زواجنا، وبرغم ضيق الحال إلا أنني تحملت كل شئ من أجله ومن أجل بيتنا، وخرجت للعمل في أحد المصانع لأسانده في مصاريف المنزل. 


وتابعت الزوجة حديثها: كان زوجي مصاب بضعف في النظر وتطلب إجراء عمليات، لكنها فشلت وأسفرت عن إصابته بالعمي، وبرغم وقوفي بجانبه ولم أتركه لحظه واحدة إلا أن حياتي أصبحت معه مثل السجن.


وأضافت: فأصبح يشك في أخلاقي وسلوكي ويتهمني بالفجور والتحدث مع الرجال هاتفيًا في الليل مقابل مبالغ مالية، وخروجي لممارسة الفجور، وفضح أمري أمام كل الأهل والجيران دون أسباب واضحة.


واستطردت الزوجة: أخيرًا تركت المنزل مرات عديدة وتدخل الأهل للإصلاح بيننا وتحملته كثيرًا من أجل ظروفه لكن في كل مرة أعود له يصبح أسوأ من الأول، وبعد سنتين من المعاناة معه تركته نهائيًا وقررت خلعه.

محكمة الاسرة دعوى قضائية خلع زوجة سيدة

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