الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهم بحيازة 13 كيلو حشيش في الشروق للجنايات

حشيش
حشيش

أحالت نيابة الشروق وبدر متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار إلى محكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش داخل أحد المحلات التي يمتلكها بقصد ترويجه والتربح والكسب غير المشروع منها.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كجم.

وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

محكمة الجنايات نيابة الشروق وبدر الشروق مخدر الحشيش قسم شرطة الشروق

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