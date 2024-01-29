الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز "متحرش السلام" على ذمة التحريات

متهم
متهم

قررت نيابة السلام حجز عاطل 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية ؛ لاتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات بمنطقة النهضة.


وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم عاطل ومسجل، وأنه يتحرش بالفتيات والسيدات لفظيًا وجسديًا بمحيط منطقة النهضة.


وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطل بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم.

وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة السلام تحرش النهضة قسم شرطة السلام حبس

مواد متعلقة

استدرجه بقطعة حلوى.. قرار جديد ضد مُسن تحرش بطفل داخل مخزن في الهرم

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

على عينك يا تاجر.. "منجد" يرشد عن أماكن للتنقيب عن الآثار على "فيسبوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل