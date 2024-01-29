حجز "متحرش السلام" على ذمة التحريات

قررت نيابة السلام حجز عاطل 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية ؛ لاتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات بمنطقة النهضة.



وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم عاطل ومسجل، وأنه يتحرش بالفتيات والسيدات لفظيًا وجسديًا بمحيط منطقة النهضة.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطل بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم.

وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.