الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 يروجون المواد المخدرة في السلام

حبس
حبس

قررت  نيابة السلام، اليوم  حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من مخدر المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة القسم، طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيماوي لفحصها.

نتائج التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهم على “ كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، 600 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي”،  وأقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

نيابة السلام المواد المخدرة قسم شرطة السلام حبس متهمين

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