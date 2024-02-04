الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس عام لفتاة عرضت نفسها مقابل "1000 جنيه فى الساعة"

متهمة
متهمة

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة فتاة بالحبس عام لنشرها صورًا مخلة لها عبر الإنترنت بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة عرضت صورًا لنفسها خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت وأعلنت من خلالها رغبتها في ممارسة الأعمال المنافية مقابل مبلغ مالي 1000 جنيه عن الساعة الواحدة.

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وألقت الأجهزة الأمنية التابعة لمباحث الآداب القبض على المتهمة وبحوزتها الهواتف المحمولة وبتفريغها تبين احتواؤها على ما يثبت نشاطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ممارسة الرذيلة المحكمة الاقتصادية معاقبة فتاة نشر صور مخلة القاهرة النيابة العامة

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