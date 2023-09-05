صور مخلة ومراسلات.. نص اتهام مواطن لزوجته الجامعية بالخيانة مع "زميل من بنها"

حصلت "الدستور" على نص تحقيقات النيابة في واقعة اتهام مواطن لزوجته التي تعمل أستاذة بجامعة بنها بإقامة علاقة غير مشروعة مع زميل آخر بكلية الآدب بعد عثور زوجها على محادثات ومراسلات بينهما وصور مخلة في مركز بنها.

وفتحت نيابة مركز بنها تحقيقات موسعة في هذا الاتهام واستمعت لعدد من شهود العيان، كما استمعت أيضًا إلى زوج الدكتورة صاحب البلاغ.

وقال الزوج في جلسة التحقيق معه إنه يتهم زوجته الأستاذة بجامعة بنها بإقامة علاقة غير مشروعة مع زميل آداب بجامعة بنها، وقال إنه تزوج من الدكتورة محل الاتهام منذ قرابة 5 سنوات وأنه حدث خلاف معها وقامت بترك المنزل وتوجهت إلى أسرتها قبل العيد، وأنه توجه لسأل عن نجلهفقامت والدها وشقيقها بسبه، فتدخل العقلاء لإصلاح الأمور، لكن الأمور، حتى الآن لم تحل وقلت لوالدها إنها على علاقة غير مشروعة بدكتور فرد عليه قائلا انت معاك الي يثبت كلامك فحصلت مشادة بينا.

وعن موعد نشوب تلك الخلافات تحديدا رد زوج الدكتورة منذ عيد الأضحى المنقضي وأن لديه صور لمحادثات بين الدكتورة زوجته والدكتور، أفاد أن نما إلى علمه قيام زوجته بعمل محضر ضده بمحاولة ابتزازها من خلال تهديدها وعلملت أن النيابة طلبتني للحضور فحضرت للدفاع عن نفسي والإدلاء بأقوالي وأضيف أنها تخونني مع أستاذة بكلية الآداب، وقال إنها لم يهددها إطلاقا سواء على واتساب أو الماسنجر ونفي تهديده لها بنشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وقال منذ أن شكيت فيها فتحت هاتفها المحمول وحصلت على الصور التي تؤكد شكي وحصلت منها على نسخة وقمت بتقديمها للنيابة، ومنذ علمي بتلك العلاقة المشينة، حاولت أن أحل الأمر وديا لأن بيننا أطفال ولكننا لم نتوصل لحل للأمر ولذلك حضرت للنيابة وقدمت ما بحوزتي من صور.

واتهم زوجها اتهام صريح بإقامة علاقة جنسية غير مشروعة مع زميلها الدكتور بكلية الأداب بجامعة بنها، واتهم الدكتور بعلاقة غير مشروعة مع زوجته

أقوال الشاهد

وقال الشاهد الأول ح.ش.ح الذي يعمل مهندس زراعي، أنه تم دعوته من قبل عمدة أحد القرى وهو والد زوجة الدكتورة محل الاتهام، لعمل جلسة صلح وإنهاء الخلاف بين الطرفين، وأفاد في شهادته أمام النيابة أن الدكتورة زوجة المدعي أقرت أن الصور التي حصل عليها زوجها تخصها بصحبة الدكتور زميلها في الجامعة، وأضوح الشاهد أن الدكتور اعترفت بخطأها قائلة أنه في مقام والديولا يوجد بيني وبينه أي علاقة، وتم انهاء جلسة الصلح بمحضر عرفي وفي نهاية الجلسة، طلب المتحدث عن الدكتورة في الجسلة من زوجها أن يتوجه للجامعة وينفي اتهامه لزوجته وفقا لشكوى قام بتقديمها عن وجود علاقة بين زوجته ودكتور شهير بجامعة بنها، فحدث خلاف بين الطرفين وقالوا سنلجأ للقضاء وقمنا بتسليم كل طرف إيصالات الأمانة الخاصة، وقدم الشاهد صورة ضوئية من محضر الجلسة العرفية وإقرارات تسليم إيصالات الأمانة للطرفين.

أوضح الشاهد في التحقيقات أنه رأي صور يقوم دكتور جامعة بنها بوضع يده على كتف الدكتورة محل الاتهام، وأن زوجها لم يهددها بنشر هذه الصور .