الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بسرقة هاتف محمول من داخل "توك توك" في البحيرة

متهم
متهم

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في بيان لها حول ملابسات  ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل "توك توك" بمنطقة كوم حمادة في البحيرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالبحيرة من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، بسرقة هاتفه المحمول من داخل مركبة "التوك توك" خاصته، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل "له معلومات جنائية" وبحوزته الهاتف المحمول.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سرقة هاتف محمول كوم حمادة البحيرة

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