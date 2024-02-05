استمرار حبس عصابة "تبرعات الأيتام" بالوراق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس تشكيل عصابى يضم سائق و3 سيدات تخصصوا في سرقة تبرعات أموال الأيتام بالوراق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الأجهزة المختصة بالجيزة من ضبط سائق و3 سيدات لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم جمع تبرعات لجمعية خيرية.

بدأت الواقعة ببلاغ من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالاتصال بسكرتير الشركة وتواصل مع الـمُبلغ، وطلب منه مبالغ مالية على سبيل التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام.