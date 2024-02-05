11949 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

حيث أسفرت جهودها عن ضبط 1501 قضية متنوعة بمرافق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11949 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

كذلك أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 510 قضايا في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (100) قضية متنوعة وضبط المخالفات، أبرزها (مخالفات مبان، محال بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).