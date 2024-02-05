الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 181 مخالفة لمحال غير ملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

مخالفة لمحال
مخالفة لمحال

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها  اليوم الإثنين، تحرير 181 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الوزراء، باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربي بجميع المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها.

وزارة الداخلية جلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء وحدات الجهاز الإداري للدولة الجريدة الرسمية

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