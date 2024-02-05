تفاصيل مقتل مراقب أمن بمصنع في نجع حمادى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية في بيان صادر لها اليوم الاثنين، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبال جثة مراقب أمن بمصنع بدائرة المركز وبها طلق ناري.

وبسؤال مراقب أمن بذات المصنع، قرر أنه أثناء تواجده برفقة المتوفي بجوار سور المصنع من الداخل، فوجئا بثلاثة أشخاص "مجهولين"، وأثناء محاولة إستيقافهم أطلق أحدهم عيار ناري تجاههما من بندقية آلية كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابة المذكور التى أودت بحياته.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن قنا عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم 6 عاطلين مقيمون بدائرة المركز، وبحوزتهم بندقية آلية، بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة كابل كهربائى وبعض الخردة من المصنع، بإستخدام "تروسيكل" قيادة أحدهم، وحال مشاهدة مراقبى الأمن لهم، بادر أحدهم بإطلاق عيار نارى تجاههما من السلاح النارى المضبوط بحوزته خشية ضبطهم مما أدى لإصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وتمكنوا من الهرب بالتروسيكل "تم ضبطه بإرشادهم".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.