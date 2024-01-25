الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف على المخدرات.. حكاية صداقة انتهت بجريمة قتل بالجيزة

طلق ناري
طلق ناري

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل بتهمة قتل صديقه بطلق ناري بسبب خلافات على المخدرات في منشأة القناطر.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، كما كلفت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم والمجني عليه مسجلان خطر في قضايا مخدرات وسرقة، وأن الجريمة بسبب خلافات مالية على المخدرات، فأنهى المتهم حياة صديقه بطلق ناري.

تلقى قسم شرطة منشأة القناطر، بلاغا بالعثور على جثة عاطل (مسجل خطر) ملقى على ضفاف النيل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة بها آثار طلقة نارية، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

نيابة شمال الجيزة منشأة القناطر طلق ناري قتل صديقه مسرح الجريمة

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