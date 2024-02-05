كشف ملابسات مقتل شخص وإصابة آخر بسبب خلافات الجيرة في الغربية

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن ملابسات بلاغ لمركز شرطة كفرالزيات بالغربية من أحد المستشفيات باستقبال جثة عامل ونجل شقيقه مصاب بجرح في الرأس.

وبالفحص تبين تعدي 3 أشخاص عليهما بالضرب باستخدام عُصى خشبية، فأحدثوا إصابتهما التي أودت بحياة الأول خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات حول الجيرة.

عقب تقننين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة "3 عُصى خشبية" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.