القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة تصف ضرباتها لسوريا والعراق بالدفاع عن النفس

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، رفض وصف الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بسوريا والعراق بأنها حملة عسكرية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يدل على أن الولايات المتحدة تريد أن تقدم ما فعلته في سوريا والعراق بأنه دفاع عن النفس وقد يستمر لعدة أيام وهو أشبه بما تقوم به في البحر الأحمر ضد الحوثيين.

وفيما يخص الوضع القانوني لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتهام الكونجرس له بتجاوزه، فإن الرئيس لديه صلاحيات لعمل ضربات محدودة في العالم، عندما تشعر الولايات المتحدة بأن هناك خطرًا على أمنها القومي ولكن بشرط عدم إعلان الحرب لأن هذا يخص الكونجرس.

الإدارة الأمريكية لا تنوى الدخول في حرب مع إيران

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية والمؤسسات الرسمية يجمعون على لسان واحد أنهم لا يسعون لحرب مع إيران أو استهداف مواقع داخلها لأنه إذا بادرت أمريكا باستفزاز إيران واستهداف مواقعها فإن الحرب في غزة ستتحول لحرب إقليمية.