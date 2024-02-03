السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكاتبة مها سالم تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان وكتابة كتابها "بيت الخرنفش"

الكاتبة مها سالم
الكاتبة مها سالم

قالت الكاتبة مها سالم، إنها مرت بفترة صعبة جدًا خلال كتابتها كتاب "بيت الخرنفش"، خاصة أنها مرتبطة بمرض زوجها العميد إيهاب صلاح الدين.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، أنها اضطرت للسفر للغردقة لكتابة بعض التفاصيل الخاصة عن مرض زوجها لارتباطه بالمكان هناك، وحتى تحدث توازنا بين حالتها النفسية وحالتها وقت الكتابة.

دعم زوجها لها خلال فترة مرضها

وأشارت مها سالم إلى أنها قبل عشر سنوات أصيبت بسرطان القولون وكانت في المرحلة الثالثة، ولم يكن أحد يعرف أي تفاصيل عن مرضها، خاصة مع مساندة زوجها لها، مؤكدة أن زوجها كان داعمًا لها، وكان هو من يقوم برعاية أطفاله خلال فترة مرضها.

الكاتبة مها سالم بيت الخرنفش سرطان القولون مرضها العميد إيهاب صلاح الدين مساندة زوجها لها

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