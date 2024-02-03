الكاتبة مها سالم تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان وكتابة كتابها "بيت الخرنفش"

قالت الكاتبة مها سالم، إنها مرت بفترة صعبة جدًا خلال كتابتها كتاب "بيت الخرنفش"، خاصة أنها مرتبطة بمرض زوجها العميد إيهاب صلاح الدين.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، أنها اضطرت للسفر للغردقة لكتابة بعض التفاصيل الخاصة عن مرض زوجها لارتباطه بالمكان هناك، وحتى تحدث توازنا بين حالتها النفسية وحالتها وقت الكتابة.

دعم زوجها لها خلال فترة مرضها

وأشارت مها سالم إلى أنها قبل عشر سنوات أصيبت بسرطان القولون وكانت في المرحلة الثالثة، ولم يكن أحد يعرف أي تفاصيل عن مرضها، خاصة مع مساندة زوجها لها، مؤكدة أن زوجها كان داعمًا لها، وكان هو من يقوم برعاية أطفاله خلال فترة مرضها.