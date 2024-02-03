السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1445

موعد استطلاع هلال
موعد استطلاع هلال شهر شعبان

يبحث الكثيرون عن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1445، عبر محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي، للاستعداد لشهر رمضان الكريم حيث يتم الاستطلاع من خلال مراكز الاستطلاع المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية من خلال أعضاء اللجنة الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية والتي تحدد التقويم الهجري وفقاً لدورة القمر.

 

موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1445

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1445، وذلك يوم السبت الموافق 29 رجب 1445 ، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، ويبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب الشمس، في مكة وفي القاهرة 40 دقيقة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (40 - 42 دقيقة).

موعد شهر رمضان 2024 فى مصر

 

 

أدعية شهر شعبان

 

كما يبحث الكثيرون عن أدعية استقبال شهر شعبان ، للابتهال والتقرب إلى الله فقا لسنة الرسول صلوات الله عليه عن قول عائشة رضى الله عنها كما يبحث الكثيرون عن أدعية استقبال شهر شعبان ، للابتهال والتقرب إلى الله فقا لسنة الرسول صلوات الله عليه عن قول عائشة رضى الله عنه(كان رسول الله يصوم حتى نقول انه لا يفطر ويفطر حتى نقول انه لا يصوم.. فما رأيت رسول الله استكمل شهر صيام إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان).

 

ولعل من أبرز تلك الأدعية:

اللهم أرزقني رزقا حلالا طيبا .. وأهدنا وتولى أمرنا في أيام الشهر الكريم.

اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء.. اللهم يا جواد أسألك رزقا حلالا وبركة في العمر وسعة في القلب.

اللهم أيقظني على ما لا أتوقعه.. وأطمع فيه.. فإنك على كل شيء قدير.

اللهم أني أعوذ بك من الفقر والمرض والدين.

اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواء.. فأنت على كل شيء قدير.

موعد استطلاع هلال شهر شعبان رمضان الكريم محافظات الجمهورية شهر شعبان أدعية شهر شعبان

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