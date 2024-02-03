السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل والد طليقته بمعاونة زوجته الجديدة فى الغربية

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات طنطا، المنعقدة اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل والد طليقة المتهم الأول بمعاونة زوجته الجديدة لجلسة بعد غد الإثنين  لندب محامي للدفاع عن المتهمين.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى بسيون باستقبال مسن يدعي "محمد.ا" مصاب بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن والصدر، وحالته الصحية خطيرة ومتدهورة، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية عن أن وراء ارتكاب الواقعة طليق ابنة المجني عليه بمعاونة زوجته الجديدة، وأفاد شهود عيان أنه عقب تقابل الطرفين في الشارع بمدينة بسيون، نشبت مشادة كلامية بينهما، وتطورت إلى أن قام المتهمون بالاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض.

باتخاذ الإجراءات وعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أحالتهما لمحكمة جنايات طنطا لمحاكمتهم في القضية.

محكمة جنايات طنطا أولى جلسات محاكمة المتهمين الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

خطفوا شابا وهتكوا عرضه وشرعوا في قتل 5.. المؤبد لـ8 في الأقصر

السجن المؤبد لعاطلين بتهمة قتل خفير لسرقة خزينة مصنع فى القاهرة

حبس سائق قتل زوجة شقيقه بسلاح نارى فى المعصرة

حبس سائق قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات عائلية فى المعصرة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ 2024

عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»