تأجيل محاكمة المتهم بقتل والد طليقته بمعاونة زوجته الجديدة فى الغربية

قررت محكمة جنايات طنطا، المنعقدة اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل والد طليقة المتهم الأول بمعاونة زوجته الجديدة لجلسة بعد غد الإثنين لندب محامي للدفاع عن المتهمين.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى بسيون باستقبال مسن يدعي "محمد.ا" مصاب بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن والصدر، وحالته الصحية خطيرة ومتدهورة، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية عن أن وراء ارتكاب الواقعة طليق ابنة المجني عليه بمعاونة زوجته الجديدة، وأفاد شهود عيان أنه عقب تقابل الطرفين في الشارع بمدينة بسيون، نشبت مشادة كلامية بينهما، وتطورت إلى أن قام المتهمون بالاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض.

باتخاذ الإجراءات وعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أحالتهما لمحكمة جنايات طنطا لمحاكمتهم في القضية.