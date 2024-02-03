خطفوا شابا وهتكوا عرضه وشرعوا في قتل 5.. المؤبد لـ8 في الأقصر

قررت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية تامر ثروت شاهين، وماجد محمود حميدة، وأحمد محمد الداودي، وأحمد الطاهر، أمين السر، إسدال الستار عن قضية قتل شاب والشروع في قتل 5 آخرين واختطاف شاب في حظيرة ماشية وانتهاك عرضه وتصويره لخلافات بينهم، حيث قضت ببراءة 8 متهمين والأشغال الشاقة المؤبدة لـ8 متهمين آخرين في الواقعة.

كانت بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي رجال مديرية أمن الأقصر فى عام 2021 بلاغًا يفيد بقيام عدد من المواطنين بالإقدام على قتل شاب يدعى "محمود.ا" والشروع فى قتل 5 آخرين واختطاف شاب في حظيرة ماشية وانتهاك عرضه وتصويره لخلافات بينهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتمت إعادة الشاب المحتجز فى حظيرة الماشية، وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تم القبض على 16 متهمًا فى الواقعة.

وتم اقتياد جميع المتهمين لمركز الشرطة للتحقيق معهم، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التى قررت إحالتهم للمحاكمة التي عقدت عدد من الجلسات استمعت خلالها إلى 12 شاهد فى الواقعة بجانب مرافعة النيابة العامة، وبفحص ملف القضية قررت المحكمة براءة 8 متهمين والأشغال الشاقة المؤبدة لـ8 متهمين آخرين فى الواقعة.

وكانت قد أمرت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية تامر ثروت شاهين، وماجد محمود حميدة، وأحمد محمد الداودي، وأحمد الطاهر، أمين السر، بإحالة أوراق متهمين قتلا شاب فى مدينة القرنة خلال محاولتهما سرقة دراجته البخارية بإستخدام أسلحة نارية، وذلك فى القضية 7635 لسنة 2023 إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.