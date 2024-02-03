السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق متهمين بقتل شاب لسرق دراجته البخارية فى الأقصر للمفتى

محكمة
محكمة

قررت محكمة  جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق متهمين بتهمة قتل  شاب فى مدينة القرنة خلال محاولتهما سرقة دراجته البخارية باستخدام أسلحة نارية، وذلك فى القضية 7635 لسنة 2023 إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

بداية أحداث الواقعة في العام الماضي بقيام اثنين من اللصوص باستدراج شاب يدعى "م.ف" مقيم بمدينة القرنة، وقاما بمحاولة سرقة دراجته البخارية فى المدينة، ولكنه قاوم السرقة وحاول الفرار من المتهمين، وأطلقها عليه أعيرة نارية استقرت إحداها فى منطقة الصدر وسقط الشاب جثة هامدة، وسرقا الدراجة البخارية وفرا هاربين من موقع الحادث.

كشفت التحريات والتحقيقات التى قام بها رجال مركز شرطة القرنة، عن هوية المتهمين فى الواقعة والقبض عليهم واقتيادهم لديوان القسم، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب الحادث وتمت إحالتهما للمحاكمة وبعد سماع أقوال الشهود فى الواقعة ومرافعة النيابة قررت المحكمة إحالة المتهمين لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى قرار الإعدام بحقهما.

 

محكمة جنايات الأقصر المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة مفتى الجمهورية الراي الشرعي

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