سرقة "توك توك".. كشف لغز العثور على جثة مفصولة الرأس بالخليفة

شهدت منطقة الخليفة بمحافظة القاهرة جريمة مأسوية، حيث تم العثور على جثة أحد الأشخاص مذبوح، وملقى في أحد الشوارع، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تشكيل فريق بحث تمكن من كشف لغز وملابسات الحادث، وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، وتم تحديد موقع اختبائهما وضبطهما، واقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، بدافع سرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، وتم بإرشادهما العثور على الـ توك توك المسروق الخاص بالمجني عليه.