محمد الكحلاوي: مشروع "عاش هنا" يحافظ على الهوية المصرية

قال الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، إن مشروع "عاش هنا"، جاء للحفاظ على الهوية المصرية واستعادة الذاكرة لأسماء كبيرة لها إنجازاتها في التاريخ المصري أمثال طه حسين، والعقاد، وأم كلثوم، وغيرهم في مجالات أخرى.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان "مشروع عاش هنا" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد بهاء الدين خيري، والمهندس محمد أبو سعدة، والشاعر أحمد عنتر مصطفى، ويديرها الإعلامي جمال الشاعر.

وأشار الكحلاوي، إلى أن علمائنا نجحوا في تغيير العديد من المفاهيم وإثراء الحياة العامة، كما أسسوا مدارس خاصة في علم الآثار مثل نموذج سليم حسن، الذي يحتفي به معرض الكتاب في دورته الـ55، والدكتور أحمد فكري، والدكتور عبدالحليم نورالدين، وغيرهم.

من جهته، قال الشاعر أحمد عنتر مصطفى: "إننا نعيش معركة بين النسيان والذاكرة، ونحمل رؤية أساسية يقوم عليها مشروع (عاش هنا) هو تحدي النسيان، وتقديم ما أنجزه الراحلون للأجيال القادمة".

بدوره، قال الدكتور طارق والي، عضو لجنة مشروع "عاش هنا"، إن مصر لم تكن فقط مجرد نيل ومكان، ولكن في مشروع "عاش هنا" نؤكد أهمية وجود الإنسان، واستعادة ذاكرة المصريين عبر تعريفهم بالأسماء الكبيرة والتي قدمت بصمات في مختلف المجالات، ومنها استعادة أسماء المعماريين المصريين الذين تركوا بصمتهم.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

جانب من مشاركة الدكتور محمد الكحلاوي بمعرض الكتاب

جانب من مشاركة الدكتور محمد الكحلاوي بمعرض الكتاب