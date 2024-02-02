هايدي شلبي: "عاش هنا" مشروع يُثري الذاكرة والتاريخ المصري

شهدت القاعة الدولية بلازا "2" محور تجارب ثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، ندوة "مشروع عاش هنا "بحضور الدكتور أحمد بهاء الدين خيري ومهندس محمد أبو سعدة، والدكتور محمد الكحلاوي، والشاعر أحمد عنتر مصطفي، ويديرها الإعلامي جمال الشاعر.

الدكتورهايدي شلبي ، قالت: مشروع 'عاش هنا' يهدف الى توثيق المباني والاماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيلين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

وأشارت “شلبي” إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.

ولفتت إلى أن تفعيل هذا المشروع بوضع لافته على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق ال QRوالذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية

وأكدت هايدي شلبي: تجاوزنا 900 شخصية في جميع المجالات، ويتم الاختيار عبر لجنة علمية، ويتم عبر معايير محددة، وان من الضروري إضافة أي اسم في هذا المشروع يرجع لان يكون له بصمته في المجال الذي عمل فيه.

ولفت إلى أن هناك العديد من المجالات التي يقوم عليها المشروع وهم 6 مجالات وهم الفنون، والأدب، فنون بصرية، شخصيات عامة، إنسانيات وعلوم إجتماعية، ولفتت إلى ان في مجال الفنون وصلنا الى 365، والعلوم 54 شخصية.

وأشارت إلى ان العناوين قد تكون صعبة الحصول عليها للشخصيات التي قدمت بصمة في مجالات العلوم، ولففت إلى ان وصلنا إلى 12محافظة