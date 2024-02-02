الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد فؤاد باشا: على من يتصدى لتحقيق التراث العلمي أن يكون مثقفا

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت قاعة الشعر محور المؤسسات الثقافية "بلاز"1"  بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 ندوة مناقشة "المخطوط العربي وشيء من قضاياه"، بحضور الدكتور أحمد فؤاد باشا، ويديرها الدكتور مراد الريفي، مديرإدارة معهد المخطوطات التابع لمنظمة الألكسو.

قال الدكتور أحمد فؤاد باشا: “كانت اللغة العربية عالمية أتثبت شهرتها من انتشار الإسلام، كانت قادرة على استيعاب كل ما تفرزه البشرية من أفكار وصراعات. وقد أبدع العرب كتبا تعتبر من أمهات الكتب التراثية، وأساسا لكل العلوم المختلفة التي انبثقت عنها، وعلينا الآن أن ننشر هذا التراث عصارة أفكار علماء العرب والمسلمين، الذين كانوا مصدر التنوير الحقيقي الأول في عصر النهضة الأوربية، ذلك بعد أن ترجمت الكتابات العربية إلى لغاتهم”.

أضاف: “حققنا الكثير من الكتب، أما الكتب العلمية فتحتاج إلى أن يكون المحقق مثقفا، فمثلا نجد أن شهرة الحسن أبن الهيثم شهرته عالمية، وأكثر مخطوط له صاحب شهرة هو المناظر وهو الكتاب الذي يمكنني أن أراهن إن لم يقرأه مسلم ولا عربي واحد ا، ولفت إلى أن هذا الكتاب جاء في 5 أجزاء، ولم يحقق منه إلا مجلد واحد”.

تابع أن الخوارزمي صاحب كتاب الجبر أخذ منه الغرب علم الجبر، والذي ترجم إلى اللاتينية، وأخذ منه الجزء الأول الذي طور على أساسه علم الجبر، وقد أطلع العالم المصري مصطفى مشرفة على نسخة منه.

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ندوة فى معرض الكتاب تدعو للمزج بين الرقمى والورقى فى أدب الطفل

تفاصيل معرض الكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

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