فى جمعته الثانية.. التفاصيل الكاملة لـ أجندة معرض القاهرة للكتاب

يشهد اليوم معرض القاهرة للكتاب، جمعته الثانية، حيث يختتم فعالياته يوم الثلاثاء المقبل 6 فبراير، وفي هذا التقرير نستعرض لكم التفاصيل الكاملة لــ أجندة معرض الكتاب اليوم.

فعاليات وندوات القاعة الرئيسية ــ قاعة سليم حسن

ففي الواحدة والنصف، تعقد بقاعة بلازا 1، ندوة بعنوان “تراثنا الحي من حضارتنا القديمة”، ويشارك فيها كل من: الدكتور أحمد الجمال، والدكتور ممدوح الدماطي، ويدير اللقاء علاء أبو زيد.

وضمن أجندة معرض الكتاب، وفي نفس القاعة ــ بلازا 1 ــ وضمن محور مستقبليات، يعقد في الثاالثة والنصف، لقاء بعنوان تجربة الكتابة الجديدة في المهرجان القومي للمسرح.. مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي"، بمشاركة كل من: الفنان محمد رياض، أحمد رجائي، أحمد سمير، هاني قدري، والدكتور أيمن عبد الرحمن ويديرها الكاتب عماد مطاوع.

يليها في السابعة والنصف وضمن اللقاء الفكري، ندوة بعنوان “قضايا الحداثة”، مع دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع، ويحاوره الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة السابق.

لقاءات القاعة الدولية

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل القاعة الدولية بصالة بلازا 2، في الواحدة والنصف ظهرا، ضمن محور كاتب وجائزة لقاء بعنوان، “صورة المرأة المسلمة وتأثيرها علي نظرة الآخر لنا” بمشاركة كل من: الدكتور محمد بشاري، والدكتور عبد الله النجار، الدكتورة نسرين البغدادي، وتديرها نشوي الحوفي.

يليها في الثانية والنصف وضمن محور تجارب ثقافي، ”، لقاء حول مشروع “عاش هنا”، بمشاركة كل من: الدكتور أحمد بهاء الدين خيري، مهندس محمد أبو سعدة، الدكتور محمد الكحلاوي، ويديره جمال الشاعر.

وضمن محور ضيف الشرف، تعقد في الرابعة ندوة بعنوان "المعهد النرويجي لكتب الأطفال ومكتبة أوسلو العامة دايكمان العمل في ظل التنوع، العمل والمجموعات متعددة اللغات، بمشاركة الوفد الثقافي النرويجي بمعرض الكتاب، وتدير اللقاء شيرين عبد الوهاب.

وفي السادسة وضمن محور تجارب ثقافية، أمسية بعنوان “الشعر والترجمة.. الشعر ومستويات التلقي”، بمشاركة كل من: الشاعرة الإيطالية لوسيانزا بازوا. ومن الأرجنيتين يوهاتا بوركهارت، ومن الدنمارك توماس بوبيرج، ومن ورسيا إيفجيني مارت، تديرها سارة حامد حواس.

أجندة الصالون الثقافي

وفي أجندة معرض الكتاب، اليوم أيضا، وضمن فعاليات الصالون الثقافي بقاعة بلازا 2، تعقد في الواحدة والنصف، وضمن محور المؤسسات الثقافية المصرية، ندوة بعنوان “انتصارات حرب أكتوبر 1973 بين براعة التخطيط وقوة التنفيذ ودور القطاع المدني لتحقيق النصر”، ويتحدث فيها اللواء أركان حرب ناجي الجندي.

يعقبها في الثالثة والنصف، وضمن مشروعات السرد العربي، لقاء عن الناقدة سيزا قاسم، يتحدث خلالهاكل من: الشاعر جرجس شكري. الدكتور طارق النعمان، الدكتور فريال غزول، الدكتور محمد مشبال، منى أنيس، ويديرها الناقد د. صبري حافظ.

يليها في الخامسة والنصف، وفي نفس القاعة، وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، وضمن محور قضايا ثقافية، لقاء بعنوان “آفاق الرواية العربية”، بمشاركة كل من الروائيين: جلال برجس، سامح الجباس، طالب الرفاعي، عبد الله مولطيان، محمد عبد الله سامي، نزار شقرون، ويديرها د. محمد سليم شوشة.

وفي السابعة والنصف وضمن محور شخصيات مصرية.. مئويات، لقاء عن الكاتب فتحي غانم، بالتزامن مع مئوية ميلاده، بمشاركة كل من الدكاترة: حلمي النمنم، د. ربيدة عطا الله، عفاف عبد المعطي، د. فهمي عبد السلام، ويديرها دكتور خلف الميري.

ندوات قاعة فكر وإبداع

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل قاعة فكر وإبداع ــ صالة بلازا 1، في الواحدة والنصف، وضمن محور “كاتب وكتاب”، مناقشة كتاب “الأخطاء”، للكاتب صلاح أبو المجد، ويناقشه د. إيناس سمير، ويديرها محمد صلاح فضل.

يعقبها في الثالثة والنصف، وضمن محور الأعمال القصصية، مناقشة مجموعة “رحيق الجميز” للكاتب فكري داود، ويناقشه كلا من الكاتبين: د. أدهم مسعود، عزت الخضري ويديرها الكاتب فرج مجاهد.

يليها في الخامسة والنصف مناقشة رواية عبد الرحيم كمال “كل الألعاب للتسلية”، ويناقشه د. يسري عبد الله، وتديرها د. صفاء النجار.

وضمن محور “الأعمال الروائية”، تعقد في السابعة والنصف، ندوة لمناقشة رواية “مقامات الغضب”، للكاتبة د. صفاء النجار، ويناقشها كل من: د. محمود الضبع، ود. يسري عبد الله، ويديرها شعبان يوسف.

برنامج المؤسسات الثقافية المصرية

وضمن أجندة معرض الكتاب اليوم الجمعة أيضا، وفي إطار برنامج المؤسسات الثقافية المصرية، تعقد بقاعة بلازا 1، في الواحدة والنصف لقاء بعنوان “المخطوط العربي وشئ من قضاياه.. د/ أحمد فؤاد باشا”، بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية، ويديرها د. مراد الريفي.

قاعة ديوان الشعر

وفي أجندة معرض الكتاب، وضمن برنامج فعاليات قاعة الشعر، تحتضن قاعة بلازا 1 عدة أمسيات شعرية، تبدأ في الثاالثة عصرا، بالقراءة الشعرية الأولي، بمشاركة كل من الشعراء: أحمد موسي، أميمة إسماعيل، حمدي عابدين، حنان ماهر، رضا عبد النبي، سعيد الصاوي، محمد البشبيشي، محمود سباق، محمود سيف الدين، نور سليمان، هدي عمران، ويديرها د. محمد أبو العزايم.

وفي الخامسة مساء، وضمن محور اللقاء الشعري، تعقد أمسية مع الشاعر الهندي ريشما راميش، وتحاوره د. سارة حامد حواس.

يليها في السابعة مساء، القراءة الشعرية الثانية، بمشاركة كل من الشعراء: لاروا جريمالدي من إيطاليا، إبتسام أبو سعدة فلسطين، إبراهيم داود، أحمد سويلم، حسن طلب، سالم الشهباني، الضوي محمد الضوي، عبيد عباس، ومن العراق علي الشلاه، كريم عبد السلام، محمد عزيز، ميلاد زكريا، ويديرها عمارة إبراهيم.

العروض الفنية

وضمن أجندة معرض الكتاب، وعلي مسرح بلازا 1، عرض يقدمه السيرك القومي، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية، وذلك في الثانية عشرة ظهرا.

يعقبها في الواحدة والنصف، عرض “الليلة الكبيرة” قطاع الإنتاج الثقافي.

وفي الثالثة عرض لفرقة بنات وبس، التابع للمركز القومي لثقافة الطفل.

وفي الرابعة والنصف عرض لفرقة المولوية المصرية، مع الفنان عامر التوني.

أما عن الفقرات الفنية بمسرح بلازا 2، فتبدأ أيضا في الثانية عشر ظهرا، عرض يقدمه السيرك القومي.

وفي الواحدة والنصف، عرض لفرقة النيل للآلات الشعبية، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الثالثة عرض “الماريونيت”، يعقبها في الرابعة والنصف عرض لفرقة براس ساوند باند.