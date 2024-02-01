جائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول تطلق دورتها الخامسة 2024

أعلنت أمانة جائزة خيري شلبي، للعمل الروائي الأول عن انطلاق دورتها الجديدة لعام 2024 في ذكرى ميلاد خيري شلبي السادسة والثمانين والتي تحل في 31 يناير من كل عام. بالشراكة مع دار الشروق للنشر.

جائزة خيري شلبي تستهدف تقديم مبدعين جدد

وفكرة جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، كما أعلنت عنها كريمته إيمان خيري شلبي عام 2020 جاءت تخليدا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011) وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول.

وتشترط جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملا روائيا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية. ولا يشترط حدا أقصى للسن.

وتستمر جائزة خيري شلبي، في شراكتها مع دار الشروق للنشر والتي تعاونت مع الجائزة في دوراتها السابقة، وأصدرت دار الشروق خمس روايات بالشراكة مع الجائزة وهي رواية "النقشبندي" للكاتبة رحمة ضياء و"مسك الليل" للفنانة نادية رشاد و"أيام الرخص" للكاتب حسن الحديدي، و"قرية المائة" للكاتبة رحاب لؤي، و"تقاطعات" للكاتب خالد عصام.

جدول أعمال جائزة خيري شلبي

أما عن جدول أعمال جائزة خيري شلبي فهو على النحو التالي:

• بداية التقديم للجائزة من اليوم 1 فبراير وحتى 30 أبريل 2024.

• إعلان القائمة الطويلة للجائزة 1 يوليو 2024.

• إعلان القائمة القصيرة 21 يوليو 2024 تزامنا مع ذكرى ميلاد إيمان خيري مؤسسة الجائزة.

• إعلان الفائز 9 سبتمبر 2024 تزامنا مع ذكرى وفاة الأديب الكبير خيري شلبي.

هذا وترسل الأعمال بصيغة word أو pdf على البريد الإلكتروني الخاص بالجائزة: [email protected] ومرفق بالرسالة الإلكترونية صورة من البطاقة الشخصية، وإقرار بعدم نشر أي عمل روائي ورقي أو إلكتروني سواء قبل التقدم للجائزة أو حتى موعد الإعلان عن النتيجة في 9 سبتمبر 2024.