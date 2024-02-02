الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مدير معهد المخطوطات العربية: أحمد فؤاد باشا قدم ما يزيد على 40 بحثًا علميًا

جانب من ندوة المخطوط
جانب من ندوة المخطوط العربي بمعرض الكتاب

شهدت قاعة الشعر محور المؤسسات الثقافية "بلاز"1"  بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 ندوة مناقشة "المخطوط العربي وشيء من قضاياه"، بحضور الدكتور أحمد فؤاد باشا، ويديرها الدكتور مراد الريفي، مديرإدارة معهد المخطوطات التابع لمنظمة الألكسو.

 وقال الدكتور مراد الريفي، مدير معهد المخطوطات، التابع لمنظمة التابع لمنظمة الألكسو: "يساهم المفكر العربي والأكاديمي الدكتور أحمد فؤاد باشا في كل الفعاليات المتعلقة بالمخطوطات العربية".

وأشار إلى أن معهد المخطوطات/ دوره الأساس ترميم  المخطوطات، واستثمار هذا التراث لدفع المشهد الثقافي العربي، لجعله متشبثًا بعيونه وجذوره المعرفية، ويسير بخطى ثابتة لتحقيق هذا التوجه في النشر التثقيفي في نشر التراث العربي، وذلك عبر كبار العلماء".

تابع: "المفكر العربي الدكتور أحمد فؤاد باشا، علينا أن نعتز به وكل من له صلة بحقل الدراسات التراثية، شغل منصب رئيس جامعة القاهرة، وحاز على جائزة الملك عبد الله عبد العزيز في ترجمة العلوم الطبيعية، وأصدر العديد من الكتابات في العلوم التطبيقية البحتة، وتبسيط التراث العلمي للناشئة والأطفال، وكذلك فلسفة العلوم. ويعتبر ركنا من الأركان الأساسية فيما يقدم من التراث العربي من كتابات".

أضاف أن لفؤاد باشا إنتاج علمي غزير في مجال الفيزياء يزيد على أربعين بحثًا منشورًا في المجلات المتخصصة، باللغة الإنجليزية، وأثرى المكتبة العربية بما يزيد على أربعين كتابًا ومرجعًا "مؤلفًا أو مترجمًا أو محققًا" في العلوم البحتة والتطبيقية.

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صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

 

جانب من ندوة المخطوط العربي بمعرض الكتاب
جانب من ندوة المخطوط العربي بمعرض الكتاب
جانب من ندوة المخطوط العربي بمعرض الكتاب
جانب من ندوة المخطوط العربي بمعرض الكتاب
جانب من ندوة المخطوط العربي بمعرض الكتاب
جانب من ندوة المخطوط العربي بمعرض الكتاب
معرض القاهره الدولي للكتاب ترميم المخطوطات دورته الـ55 إصدارات معرض الكتاب إقبال على معرض الكتاب

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