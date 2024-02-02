الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد أبوسعدة: مشروع "عاش هنا" ضم 900 شخصية في كافة المجالات

ندوة مشروع عاش هنا
ندوة مشروع عاش هنا بمعرض الكتاب

شهدت القاعة الدولية بلازا "2" محور تجارب ثقافية بمعرض  القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55  ندوة "مشروع عاش هنا "بحضور الدكتور أحمد بهاء الدين خيري ومهندس محمد أبو سعدة، والدكتور محمد الكحلاوي، والشاعر أحمد عنتر مصطفي، ويديرها الإعلامي جمال الشاعر.
وقال المهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضارى: سعيد جدا بطرح مبادرة "ذاكرة المدينة" للنقاش، الذي  بدوره يشكل مجموعة مبادرات منها "عاش هنا "، والذي بدأ العمل فيه منذ عام  2017، وقد وصل عدد الشخصيات إلى 900 شخصية، والذي يشكل تنوع كبير، ويشير إلى أن مصر غنية بالرواد في مجال عملهم.
وتابع أبو سعدة: دائما كان سؤال يوجه إلى وهو كيف يتم اختيار الأسماء المرشحة لمشروع "عاش هنا" وببساطة  شديدة يتم الاختيارعبر لجنة تقيم الأشخاص، ومدى ما قدموه في مجال عملهم.
وأكد أن لجهاز معلومات اتخاذ القرار دورا بارز في هذا المشروع، فقد تم إنشاء الموقع وعبر الـ qr  قدم تفاصيل عن الشخصيات والأسماء في مشروع  "عاش هنا".
وتابع الدكتور محمد أبو سعدة: أن ذاكرة المدينة، يضم مشروعا آخر وهو حكاية شارع، هدفنا من هذه المبادرات أن لدينا قيم ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على المستوى الدولي، غير هذه المشاريع تحاول قدر الإمكان إدراك قيمة الأشخاص والأماكن.

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زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

ندوة مشروع عاش هنا بمعرض الكتاب
ندوة مشروع عاش هنا بمعرض الكتاب
ندوة مشروع عاش هنا بمعرض الكتاب
ندوة مشروع عاش هنا بمعرض الكتاب
ندوة مشروع عاش هنا بمعرض الكتاب
ندوة مشروع عاش هنا بمعرض الكتاب
ندوة مشروع عاش هنا بمعرض الكتاب
ندوة مشروع عاش هنا بمعرض الكتاب
معرض الكتاب افتتاح معرض الكتاب 2024 10 اصدارات في معرض الكتاب هنا عاش جمال الشاعر

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