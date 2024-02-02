الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المكتبة المتنقلة تنظم ورش تلوين للأطفال بمعرض الكتاب

المكتبة المتنقلة
المكتبة المتنقلة بمعرض الكتاب

حرصت المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المُقامة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ونظمت المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة، العديد من الورش التدريبية والتعليمية للأطفال من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب كالتلوين والرسم والقصص والمجسمات وغيرها.

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

txt

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

المكتبة المتنقلة بمعرض الكتاب
المكتبة المتنقلة بمعرض الكتاب
المكتبة المتنقلة بمعرض الكتاب
المكتبة المتنقلة بمعرض الكتاب
المكتبة المتنقلة بمعرض الكتاب
المكتبة المتنقلة بمعرض الكتاب
المكتبه المتنقله المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر معرض القاهره الدولي للكتاب الدورة الخامسة والخمسون أجنحة وقاعات معرض الكتاب

مواد متعلقة

خصم على كتب الإعلام يصل لـ 30% في معرض القاهرة الدولي للكتاب

التثقيف بالحضارة المصرية.. معرض الكتاب يستعرض أسرار مصر القديمة

جناح الأطفال يقدم تخفيضات على كتب التلوين بمعرض الكتاب

مدير دار نشر: قدمنا 12 كتاب نرويجي مترجم في الدورة 55 من معرض ااكتاب

مجلة دولية بطريقة البرايل تجذب الأكفاء في معرض الكتاب (فيديو)

معرض الكتاب: "الحلم المصري" يستعرض جهود السيسي في بناء الجمهورية الجديدة

بصوتها العذب والآلات الإيقاعية.. "آية" تعلم الأطفال الموسيقى بمعرض الكتاب (فيديو)

بـ2 جنيه.. أرخص كتاب فى معرض القاهرة الدولى

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

بلجيكا تستدعى السفير الإسرائيلى

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

شركة خالدة للبترول تعلن عن وظائف شاغرة في الشؤون الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟