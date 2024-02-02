المكتبة المتنقلة تنظم ورش تلوين للأطفال بمعرض الكتاب

حرصت المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المُقامة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ونظمت المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة، العديد من الورش التدريبية والتعليمية للأطفال من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب كالتلوين والرسم والقصص والمجسمات وغيرها.

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

المكتبة المتنقلة بمعرض الكتاب

المكتبة المتنقلة بمعرض الكتاب