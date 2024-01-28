الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بـ2 جنيه.. أرخص كتاب فى معرض القاهرة الدولى

معرض الكتاب
معرض الكتاب

طرحت الهيئة العامة المصرية للكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، العديد من الكتب والإصدارات.

وكان بين إصدارات الهيئة العامة المصرية للكتاب، كتاب المهدي، للكاتب عبدالحكيم قاسم، والذي وصل سعره لـجنيهين فقط.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 


وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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"لماذا يكره المثقفون بعضهم".. كتاب يتناول سقطات المبدعين في معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب
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