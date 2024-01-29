الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مجلة دولية بطريقة البرايل تجذب الأكفاء في معرض الكتاب (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

وقفت تتحسس الكلمات بيديها، وارتسمت السعادة على وجهها وهي تحاول أن تقرأ المجلة الدولية المتخصصة في التغير المناخي.


حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

قدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء العديد من الإصدارات في الجناح الخاص به بمعرض الكتاب، وكان من بينها المجلة  الدولية للتغير المناخي.

في هذا السياق قال مصطفى منير المدير التنفيذي لقطاع موارد البيانات مركز دعم واتخاذ القرار، لـ الدستور، إن أبرز إصدارات  المركز تتمثل في المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر وقضايا التغير المناخي والتي تصدر لأول مرة عن جهة حكومية مكتوبة بطريقة البرايل.

تابع: سعداء بشعور الأكفاء بالمجهود المتواجد في المجلة، والتي سيتم تحسينها ورفع جودتها خلال الفترة القادمة.

 

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الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب

 

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.


وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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