الشاعر أمينور رحمن : لا يستطيع شاعر في العالم أن يعيش من منتج شعره

شهدت قاعة ديوان الشعر ب بلازا "1" محور اللقاء الشعري "بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، لقاء مع الشاعر البنجلاديشي" أمينول رحمن "، والشاعر والكاتب الصحفي أحمد الشهاوي، وتقديم الكاتبة والمترجمة الدكتورة سارة حامد حواس مدرس الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة المنصورة:



قال الشاعر أمينول رحمن ردا على سؤال ماذا يمثل الشعر لك؟ هناك العديد من اقتباسات شعراء العالم التي تشير إلى معنى الشعر والتي ما ذهب الشاعر كولج في وصفه للشعربانه " الشعر أحسن كلمة "، أما عني فإن القصيدة مليئة بالألعاب اللغوية، ويمكن للشاعر كسر هذه القواعد والقوانين في بعض القصائد، ولفت إلى أن أن كل الشعر اء حول العالم يكتبون القصائد ثم يرجعون إليها مرة أخرى بالحذف والتعديل والإضافة.



أكد رحمن أمينول على أن الشعراء يكتبون الشعر لأنفسهم ومن ثم يسافر للعالم، وعن هل وظيفتك كصيدلي تؤثر على كتاباتك؟ أكد أمينورعلى أن الشعراء حول العالم ليس من الضرورة أن يكون متخصصا في دراسة الأدب، وقد قرأت الكثير من كل الأدب، قد أرى أنني تجاوزت دارسي الأدب بإلمامي بالمعرفة بالشعر، ومن المستحيل أن يعيش شاعر من منتج شعره، ومهنتي كصيدلي ساعدتني كثيرا في أن اصرف على سفري في كل أنحاء العالم.



تأتي هذه الدورة تحت شعار" نصنع المعرفة... نصون الكلمة "، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضا هذا العام.



وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحول مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.



وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب" فجر الضمير "تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب" أبو الهول "تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب" أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني "، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي" موسوعة مصر القديمة "في 15 جزءا، وأيضا" الأدب المصري القديم "في جزأين.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب