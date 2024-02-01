مٌشيدًة بمعرض الكتاب 2024.. سفير بنجلاديش بالقاهرة تُطالب شعراء العالم بالاعتزاز بلغتهم

طالبت سامينا ناز سفيرة بنجلاديش بالقاهرة، شعراء العالم بضرورة التمسك بلغتهم.

جاء ذلك خلال مُشاركتها في فعاليات ندوة ضمن محور اللقاء الشعري " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، بحضور الشاعر البنجلاديشي" أمينور رحمن" والشاعر والكاتب أحمد الشهاوي، وتقديم الكاتبة والمترجمة د.سارة حامد حواس مدرس الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة المنصورة.

وأشارت إلى أنها تقدر مجهودات مهرجان القاهرة الدولي للكتاب في دعوتها للعديد من شعراء العالم، ولفتت إلى اننا نحتاج إلى العديد من المنصات الثقافية التي تقوم بدورها في لقاء شعراء العالم، والى جانب ذلك علينا أن ندعو العديد من الناشرين من بنجلاديش الى مصر، خاصة ان هناك مايزيد عن 5 الاف طالب يدرسون بالجامعات المصرية. وختمت بانها تتمني ان تكون الترجمة متكررة لازدياد الترابط بين شعراء العالم.

من جانبه أشار الشاعر أرمينو رحمن الى ان لكي نصل لأكبر عدد من القراء علينا بالترجمة الجيدة لمنتجنا الابداعي، فمثلا نجد أن جلال الدين الرومي تعامل كتبه كبيست سيلر ولكن بعد رحيله، لذا علينا على الصبر.

معرض القاهرة للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب 2024

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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