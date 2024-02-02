الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الغذاء العالمي": نتلقي تقارير عن أشخاص يموتون جوعا في السودان

السودان
السودان

أعلن برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن تلقي تقارير عن أشخاص يموتون جوعا في  السودان.

وأضاف برنامج الغذاء العالمي، أن عبور وكالات الإغاثة لخطوط المواجهة في مناطق الصراع في السودان شبه مستحيل، وفقا لما نقلته قناة الحدث.

وتابع برنامج الغذاء العالمي “نستطيع تقديم المساعدة بانتظام لشخص واحد من كل 10 حاليا في السودان”. 

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الأمم المتحدة: الحرب فى السودان تسببت فى مقتل أكثر من 13 ألف شخص

وحث برنامج الغذاء العالمي، الأطراف المتحاربة في السودان على تقديم ضمانات لإيصال المساعدات بسلام ودون عوائق.

وطالب البرنامج الأممي أطراف الصراع السوداني النظر لما هو أبعد من ساحة المعركة والسماح بعمل منظمات الإغاثة.

الأمم المتحدة: الحرب في السودان تسببت في مقتل أكثر من 13 ألف شخص

والأربعاء الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن الحرب في السودان تسببت في مقتل أكثر من 13 ألف شخص ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية ستلاحق قائد ميليشيا الدعم السريع، لمحاسبته عن كل الجرائم التي ارتكبتها ميليشياته.

أوضح رئيس مجلس السيادة السوداني أن القوات المسلحة السودانية تتقدم بخطى ثابتة لإنهاء التمرد وطرده نهائيًا من مكان تواجده، مشيرًا إلى أن: أي مبادرة من منظمة "إيجاد" لا تعنينا باعتبار أنها غير معنية بالشأن السوداني.

وطالب "البرهان"، السياسيين للبحث عن الحلول داخل السودان وليس خارجه لإنهاء الأزمة في البلاد.
وقال "البرهان" إنه يحيي الشعب السوداني الذي يقف ويساند القوات النظامية في معركة الكرامة، حسبما أفادت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وأشاد لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة 11 مشاة  بخشم القربة مواطني ولاية كسلا في كل محلياتها وقراها وذلك لوقفتهم الصلبة بجانب القوات المسلحة في حربها ضد ميليشيا الدعم السريع.

برنامج الغذاء العالمي السودان مناطق الصراع الامم المتحدة السيادة السوداني

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