الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة إكسترا نيوز تكشف تفاصيل اليوم الثامن لمعرض الكتاب بنسخته الـ55

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب 2024

كشفت ريهام فيكتور، مراسلة "إكسترا نيوز"، تفاصيل اليوم الثامن لمعرض الكتاب الدولي في نسخته الـ 55، مؤكدة أنه رغم الساعات الأخيرة بالمعرض اليوم مازال يوجد إقبال من المواطنين على المعرض.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن صالة الطفل بالمعرض هي الأكثر إقبالًا وشهرة من الأسر المصرية والعربية، مشيرة إلى أن صالة 2،1 يتوفر بهما الكتب الخاصة بالفكر والسياسة، وصالة 3،4 بهما الكتب الخاصة بالتراث والكتب الإسلامية والوزارات المشاركة بالمعرض والكتب العربية. 

تنفيذ 550 فاعليه تضم العروض الفنية والثقافية

وأشارت إلى أن معرض الكتاب بنسخته الحالية تم تنفيذ 550 فاعليه تضم العروض الفنية والثقافية والندوات داخل معرض الكتاب، مؤكدة أن هناك إشادة كبيرة من رواد المعرض بعملية التنظيم. 

مراسلة اكسترا نيوز معرض الكتاب صالة الطفل بالمعرض الأسر المصرية العروض الفنية الندوات رواد المعرض

مواد متعلقة

فلسطين تشارك فى معرض الكتاب بمجموعة متنوعة من كتب الموروث الثقافي الفلسطيني

بـ"الإسكيت".. الطفلة أسماء تخطف أنظار رواد معرض الكتاب

عضو بالتنسيقية: نقوم بعمل الكثير من الندوات الثقافية داخل معرض الكتاب

مايكل فارس يشارك فى معرض الكتاب بـ"إعلام الكراهية.. آليات تغطية نزاعات الهوية"

إقبال كبير على جناح الكتاب الأجنبي في ثامن أيام معرض الكتاب

معرض الكتاب| مستشرق إيطالي: على المتلقى تدعيم ثفافته للتفرقة بين إبداع الآلة والبشر

الأكثر قراءة

بيراميدز يقيل باتشيكو والإعلان الرسمى خلال ساعات (خاص)

البنك المركزى: رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم 2%

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟