مراسلة إكسترا نيوز تكشف تفاصيل اليوم الثامن لمعرض الكتاب بنسخته الـ55

كشفت ريهام فيكتور، مراسلة "إكسترا نيوز"، تفاصيل اليوم الثامن لمعرض الكتاب الدولي في نسخته الـ 55، مؤكدة أنه رغم الساعات الأخيرة بالمعرض اليوم مازال يوجد إقبال من المواطنين على المعرض.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن صالة الطفل بالمعرض هي الأكثر إقبالًا وشهرة من الأسر المصرية والعربية، مشيرة إلى أن صالة 2،1 يتوفر بهما الكتب الخاصة بالفكر والسياسة، وصالة 3،4 بهما الكتب الخاصة بالتراث والكتب الإسلامية والوزارات المشاركة بالمعرض والكتب العربية.

تنفيذ 550 فاعليه تضم العروض الفنية والثقافية

وأشارت إلى أن معرض الكتاب بنسخته الحالية تم تنفيذ 550 فاعليه تضم العروض الفنية والثقافية والندوات داخل معرض الكتاب، مؤكدة أن هناك إشادة كبيرة من رواد المعرض بعملية التنظيم.